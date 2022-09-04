بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية، بدأت النسخة العاشرة من التمرين والتدريبات العسكرية «الأسد المتأهب» في الأردن اليوم (الأحد)، وذلك في وقت يقول فيه مسؤولون أردنيون إن بلادهم تتعرض لـ«تهديدات» على الحدود الشمالية مع سورية.

تمرين «الأسد المتأهب» جاء بعد أشهر من تصريحات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التي قال فيها إن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من «مليشيات لها علاقة بإيران». وتحدث عن «عمليات تهريب المخدرات والسلاح»، ومواجهات على الحدود الأردنية السورية خلفت 40 قتيلا على الأقل من المتسللين، فضلا عن إصابة المئات منهم منذ بداية العام، معظمهم من البدو الرحّل الذين تستعين بهم الفصائل المرتبطة بإيران، التي تسيطر على جنوب سورية.