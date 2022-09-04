كسر الكرملين الصمت حول مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين المقررة في شهر نوفمبر القادم في إندونيسيا. وربط المتحدث باسمه دميتري بيسكوف قرار المشاركة بعدة عوامل يلزم أخذها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار. وقال بيسكوف للبرنامج التلفزيوني «موسكو الكرملين بوتين» في إجابة نقلتها وكالة سبوتنيك: «من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل مشاركتنا ورغم وجود دعوة للمشاركة في القمة على أعلى مستوى ستؤخذ جميع العوامل في الاعتبار، بما في ذلك القضايا الأمنية بالطبع».

وحول موعد إعلام مشاركة بوتين شخصيا من عدمها، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق أن قرار روسيا سيتم اتخاذه قبل القمة مباشرة.

وسبق أن كشف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن نظيره الروسي سيكون بين ضيوف القمة. وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين المقرر أن تنعقد في جزيرة بالي بمشاركة أبرز قادة العالم من رؤساء وملوك الدول المتقدمة اقتصاديا.

وتمثل مشاركة بوتين في القمة إشكالية لدى الغرب في ظل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وشككت العديد من الدول حول مشاركتها في حال حضور الرئيس الروسي شخصيا، في وقت تمت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.