أصيب 5 أشخاص في إطلاق نار على حافلة عسكرية إسرائيلية على الطريق 90 في غور الأردن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد). وتمكن مهاجمو الحافلة من الفرار من موقع الحادثة. ووقع إطلاق النار في غور الأردن بالقرب من مستوطنة الحمرا الإسرائيلية، وتمكن مسعفون من علاج المصابين بجروح متوسطة وخفيفة وبينهم سائق الحافلة. وأفادت مصادر إسرائيلية باعتقال شخصين يشتبه بأنهما نفذا هجوم الأغوار، وتبحث عن مهاجم ثالث.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 21 أغسطس إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب بلدة سلواد بالضفة الغربية. وقال عبر حسابه في تويتر إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقبل هجوم الضفة الغربية أصيب 8 أشخاص بجروح، بينهم 2 إصابتهما بالغة، جراء هجوم مسلح استهدف حافلة بوسط القدس.