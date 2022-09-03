أطاحت الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي اليمني بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية اليوم (السبت) بخلية إرهابية حوثية متخصصة في زراعة الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات.وقالت مصادر أمنية: الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات اجتماعية ووطنية ومواطنين، وإقلاق الأمن والسكينة العامة، موضحة أن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي نفذت عملية نوعية قادت لإسقاط الخلية الحوثية الإرهابية.وأضافت المصادر: عقب استهداف سيارة مواطن، نُفذت عملية رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة للمتورطين، وقادت المعلومات لمداهمة منزل عنصري الخلية: (محمد علي جرادي، ونادر ثابت الحبشي) وبعد إلقاء القبض عليهما أقرا بقيامهما بزراعة عبوة ناسفة ضوئية بتاريخ 6 أغسطس 2022 استهدفت سيارة مدنية، وأدت إلى مقتل المواطن سالم علي الحيدري من أهالي الهاملي.وأشارت المصادر إلى أن الخلية يديرها الحوثي علي سعيد سالم فارس، والإرهابي الحوثي آدم سيف صالح جرادي.وأفادت أن عنصري الخلية أدليا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهما وتجنيدهما والتدريبات التي تلقياها على يد حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع، وعن تفاصيل العملية الإرهابية التي نفذاها، وأنهما كانا يخططان لزراعة عبوات أخرى تم ضبطها، مبينة أنهما اعترفا بتلقيهما مبالغ مالية لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل وإقلاق أمن المواطنين والإخلال بالسكينة العامة.وأبانت المصادر أن اعترافات عنصري الخلية سيتم بثها في وقت لاحق، مشيدة بتعاون المواطنين ومسؤولي القرى واعيانها، مطالبة إياهم بمزيد من التعاون.