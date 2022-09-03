اتهم الجيش الوطني اليمني اليوم (السبت) مليشيا الحوثي بارتكاب 263 خرقاً للهدنة خلال الـ72 ساعة الماضية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب، موضحاً أن الخروقات تسببت في مقتل جندي وجرح 11 آخرين.

وأكد الجيش في بيان أن الخروقات تتوزع بين 63 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و53 خرقاً في جبهات محور تعز، و49 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و46 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و31 خرقاً غرب محافظة حجة، و17 خرقاً شمال وشرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، و4 خروقات في محور الضالع، مشيراً إلى أن قواته تصدت لعملية هجومية شنّتها مليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة ومصحوبة بقصف مدفعي كثيف على مواقع الجيش في الجبهة الشرقية لمدينة تعز خلال الساعات الماضية إضافة إلى محاولات تسلل في منطقة الضباب غرب المدينة، فيما أحبطت القوات المرابطة في مأرب تسللا حوثيا باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب.

وأوضح الجيش الوطني في بيان أن عمليات حشد الحوثي لتعزيزات بشرية وعتاد قتالي ولوجستيات أخرى إلى مختلف الجبهات مستمر وبشكل غير مسبوق، إذ دفعت المليشيات نحو 28 طقماً محمّلة بالأفراد والعتاد إلى الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، وأكثر من 20 سيارة محمّلة بالأفراد والعتاد إلى جبهات مدينة تعز، كما دفعت بتعزيزات بشرية كثيفة إلى جبهات محافظة حجّة وخصوصاً إلى جبهات بني حسن إضافة إلى نشاط غير مسبوق كأعمال شق الطرقات الفرعية وحفر الخنادق والممرات الأرضية، وكذلك نشر الطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف الجبهات.