نقلت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية اليوم (السبت) عن مصادر في البيت الأبيض أن واشنطن تدرس خيارات للحد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الصينية، وسط توقعات بأن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسومًا بذلك خلال الأشهر المقبلة.

ووفقًا للوكالة، فإن البيت الأبيض يناقش مع الكونغرس تشريعًا يلزم الشركات الأمريكية بالكشف مسبقًا عن معلومات حول الاستثمارات المحتملة في عدد من الصناعات الصينية.

من جهتها حذرت الصين اليوم الولايات المتحدة من أنها ستتخذ «إجراءات مضادة» بعد أن وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أكثر من 1.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لتايوان.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن بلاده «تعارض بشدة» المبيعات التي تعرض العلاقات الصينية الأمريكية للخطر، وتهدد السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.