يعقد مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الحالي (الموافق 8 سبتمبر) جلسة مشاورات حول اليمن لمناقشة آخر مستجدات الوضع هناك.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة آخر تطورات جهود المبعوث الأممي ومباحثاته مع أطراف الأزمة اليمنية في ظل استمرار الهُدنة الإنسانية، كما من المتوقع أن يخصص جزء من الجلسة للوضع الإنساني المتعلق بجهود الإغاثة في اليمن.

من جهة ثانية، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عدة دول، خصوصا اليمن.

وكشف تقرير لليونيسيف - اليوم (السبت) - ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بشلل الأطفال في اليمن، ما يشكل خطرا كبيرا، وينذر بحدوث جائحة، محذرًا من ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق اليمنية.