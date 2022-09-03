أفصح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المليشيات المسلحة الموالية لإيران بدّلت مواقعها ونقلت عتادها العسكري إلى أماكن أخرى في دير الزور شرق سورية خوفاً من استهدافها من قبل طائرات التحالف الدولي.

وأفاد المرصد في تصريحات له اليوم (السبت)، بأنها نقلت منصات صواريخ من مدينة الميادين إلى منطقة جنوب دير الزور في ظل تحليق متواصل لطائرات مسيرة تابعة للتحالف، ونقلت أيضاً مدافع إلى مواقع جنوب غربي دير الزور.

في غضون ذلك، نفذت قوات التحالف عملية إنزال جوي على منزل بريف دير الزور، بالاشتراك مع قوات برية من قوات سورية الديمقراطية «قسد» في منطقة الحاوي ببلدة الشحيل شرق دير الزور. واعتقل التحالف شخصين بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

واستهدفت القوات الأمريكية في 25 أغسطس عربة إطلاق صواريخ كانت تتمركز في محيط ريف دير الزور وتستخدم لقصف القواعد الأمريكية ضمن مناطق «قسد»، وجاء الاستهداف بعد 4 ساعات من قصف قاعدة حقل «كونيكو» للغاز.

ووثقت لقطات جوية الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لمليشيات مدعومة من إيران في شمال سورية. وأوضحت لقطات من طائرات أباتشي هجوم 25 أغسطس على تلك المواقع والذي استهدف مركبات المليشيات وأنظمة إطلاق الصواريخ، بحسب ما أعلنت شبكة «بي بي سي» البريطانية. وقتل الهجوم 4 من مقاتلي المليشيات في الضربات التي جاءت رداً على هجمات صاروخية على قاعدتين أمريكيتين في سورية.