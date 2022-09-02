تواصلت المواجهات العسكرية بين القوات الروسية والأوكرانية اليوم (الجمعة)، في وقت كشف الجيش الروسي أنه أسقط مقاتلتين أوكرانيتين.وأعلنت وزارة الدفاع في إيجاز يومي إسقاط طائرتين من طراز «سو-25» و«ميغ-29» تم تحويلهما ليتمكنا من استخدام صواريخ HARM الأمريكية المضادة للمواقع العسكرية.ولفت المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال تحاول رغم فشلها المتكرر كسب موطئ قدم في مناطق معينة على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، من دون أي تقدم، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء. وأكد أن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية أنزلت خسائر فادحة في وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية، وفق قوله.يذكر أنه منذ نحو 7 أشهر والقتال مستمر على الجبهات بين الجانبين، إلا أن وتيرته خفت أخيرا.من جانبها، أعلنت كييف شن هجوب مضاد في الجنوب متحفظة على ذكر تفاصيل المعارك أو خططها. إلا أن الطرفين أعلنا منذ البداية تكبيد الخصوم خسائر فادحة، دون الإعلان رسمياً عن حجم الخسائر البشرية في صفوف كل منهما.