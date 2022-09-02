قتل 3 إرهابيين في عملية مشتركة بين الجيش التونسي والحرس والأمن في ولاية القصرين غربي البلاد. وأفاد مصدر عسكري تونسي اليوم (الجمعة) بأن الوحدات المشتركة تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين دون تسجيل إصابات بين قواتها خلال العملية التي جرت في مرتفعات السلّوم من القصرين. ولفت إلى أن العملية الأمنية لا تزال جارية لتعقب بقية العناصر الإرهابية للتنظيم الإرهابي.وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس (الخميس) إحباط مخطط إرهابي في مدينة بن قردان الواقعة قرب الحدود مع ليبيا، جنوب شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في بيان صحفي إن "وحدات من إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بن قردان، تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، نفذت عملية استباقية أمس. وأضاف أنه تم حجز كمية من الأسلحة والذخيرة، بينها 11 بندقية كلاشنكوف، و4400 رصاصة عيار 7.62، و14 مخزن ذخيرة.