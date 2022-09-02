أربك «جسم مشبوه» الحركة في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن. وأفادت سلطات مطار هيثرو، اليوم (الجمعة) بأنها أخلت أحد المباني بعد الاشتباه في «عنصر مشبوه».وأكدت سلطات المطار أنه تم إخلاء الصالة رقم 2 بعد العثور على عنصر مشبوه، وقالت الشرطة إنها تحقق بشأن «حقيبة متروكة دون مرافق». وقال متحدث باسم المطار: تعمل فرقنا مع الشرطة استجابة لعنصر مشتبه به تم رصده في الصالة رقم 2. وكإجراء وقائي، تم نقل الركاب مؤقتاً من المنطقة.وأعلنت شرطة لندن في وقت لاحق انتهاء حادثة مطار هيثرو، بعد أن تأكدت من سلامة الجسم الذي كانت تشتبه به.