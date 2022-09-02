أنهت كوريا الشمالية الاستعدادات لإجراء أول تجربة نووية لها منذ عام 2017، فيما هددت جارتها الجنوبية بتحركات جديدة. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم (الجمعة)،عن مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم سونج هان قوله: إنه ونظراءه من الولايات المتحدة واليابان اتفقوا على أن الرد لن يكون هيناً إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية. وأجرى كيم سونج محادثات ثلاثية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وأكيبا تاكيو من اليابان في هاواي.وقال كيم للصحفيين وفقاً لوكالة يونهاب: إذا أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، فإن دولنا الثلاث إلى جانب المجتمع الدولي، ستزيد من التعاون إلى أقصى حد بطريقة تدرك بيونج يانح أن هذا كان اختياراً خاطئاً بشكل واضح.وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نووياً تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام.وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أطلقت كوريا الشمالية صاروخي كروز من ساحلها الغربي بعد أن استأنفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات ميدانية منذ سنوات.وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إنه خلال المحادثات الأخيرة، اتفق المسؤولون الثلاثة أيضاً على التعاون في قضايا سلسلة التوريد العالمية، بينما أثار كيم مخاوف بشكل منفصل بشأن القواعد الأمريكية الجديدة بشأن دعم السيارات الكهربائية.وكان اجتماع هذا الأسبوع أول تجمع للمسؤولين الثلاثة منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه في مايو الماضي.