قتل 18 شخصاً وأصيب 21 آخرون في انفجار استهدف مسجداً بولاية هرات خلال صلاة (الجمعة)، فيما نجا عدد من قادة طالبان.وبحسب وكالة أنباء «هرات نيوز» الأفغانية عبر حسابها الرسمي بتطبيق تليغرام، فإن انفجاراً وقع في مسجد «كازركاه» بولاية هرات، مؤكدة أن بين القتلى الشيخ مولوي مجيب الرحمن أنصاري خطيب وإمام المسجد.ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن «النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة طالبان الملا عبدالغني برادر وبعض قادة الحركة كانوا من بين الحاضرين في صلاة الجمعة بمسجد هرات».من جانبها، أكدت وكالة أنباء «غوريان» التابعة لحركة طالبان مقتل الشيخ مجيب الرحمن أنصاري أثناء وقوع انفجار استهدف المسجد.ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تكشف حركة طالبان عن سبب الانفجار أو طبيعته وعدد الضحايا.وتحدثت وسائل إعلام أفغانية قبل نحو 48 ساعة عن وقوع انفجار في العاصمة كابول استهدف قافلة عسكرية تابعة لحركة طالبان. ونقلت وكالة أنباء «آماج نيوز» الأفغانية المستقلة عن شهود عيان تأكيدهم أن الانفجار وقع في منطقة سركوتيل خيرخانه في المنطقة السابعة عشرة في مدينة كابول.