كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نشرت شبكة مسيرات وسفنا أمريكية لرصد تحركات إيران البحرية. وأفاد ضباط أمريكيون كبار بأن البحرية الأمريكية تعمل لبناء شبكة من الطائرات بدون طيار والسفن في إطار سعيها لتقييد حركة القوات الإيرانية في المنطقة ضمن برنامج تأمل وزارة الدفاع (البنتاغون) أن يكون نموذجًا للعمليات في جميع أنحاء العالم.

وامتنع الضباط عن الكشف عن عدد الطائرات أو السفن التي نشرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الإدلاء بتفاصيل حول مكان وكيفية استخدامها، مشددين على أنها معلومات سرية، بحسب ما نقلت الصحيفة. لكنهم قالوا إن السفن والطائرات ستمنحهم رؤية أفضل لمياه المنطقة. وأوضحوا أن البحرية تتوقع أن يكون لديها 100 طائرة استطلاع صغيرة بدون طيار تعمل قبالة الساحل الإيراني، بحلول الصيف القادم. وتحدثت المعلومات عن أنه يمكن لبعض تلك المسيرات أن تطفو فوق البحر لمدة تصل إلى 6 أشهر، مرسلة صوراً وبيانات مفصلة، ليراجعها المحللون. فيما يراقب أفراد البحرية الأمريكية والمتعاقدون عبر شاشات فيديو تنبيهات حمراء تظهر عندما تحدد أي مسيرة في المنطقة «أهدافاً مشبوهة» أو تهديدات محتملة.

وكانت البحرية الأمريكية منعت الثلاثاء الماضي سفينة دعم تابعة للحرس الثوري الإيراني من احتجاز سفينة غير مأهولة يديرها الأسطول الخامس في مياه الخليج، ما أعاد إلى السطح مجدداً المخاوف من أنشطة إيران التخريبية في المنطقة.