أفصح رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن بلاده نفذت عمليات لا حصر لها ضد البرنامج النووي الإيراني خلال فترة توليه منصبه. وانتقد كوهين في حدث أقيم في سويسرا الاتفاق النووي المزمع توقيعه بين إيران والقوى العالمية.

وقال: من دون الخوض في التفاصيل، يمكنني أن أقول لكم إن الموساد حقق نجاحات عديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي، لقد عملنا من حول العالم وعلى الأراضي الإيرانية نفسها.

وفي إشارة إلى المحادثات النووية، شدد كوهين على أن إسرائيل ستواصل فعل كل ما يلزم فعله لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية إذا تم التوقيع على اتفاق. وأكد أنه لا يمكننا السماح لنظام يدعو إلى تدميرنا أن يضع إصبعه على الزناد النووي.

واعتبر أن إيران تسعى إلى تطويق إسرائيل، من غزة في الجنوب إلى لبنان وسورية في الشمال، وأنها تمول وتدرب وتسلح جماعات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، وتمكنها من إطلاق آلاف الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل.

وشدد على أنه يجب ألا يحصل هذا النظام المتعصب على القدرة لتسريع سلاح الدمار الشامل الذي سيستخدمه ضد الدولة اليهودية.