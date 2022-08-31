شن المتحدث الدائم باسم زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي هجوماً لاذعاً على تحالف «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران. وقال العراقي المعروف بـ«وزير الصدر» في منشور عبر حساباته بمواقع التواصل اليوم (الأربعاء): «لم أستغرب ولا طرفة عين من مواقف الإطار التنسيقي ولا من مليشياته حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل حكومتهم وما زال دم المعدومين غدراً من المتظاهرين السلميين وبطلقات مليشياتهم القذرة لم يجف».

وأضاف: «نعم تلك وقاحة ما بعدها وقاحة، فلا دين لهم ولا أخلاق ولا يتحلون بقليل من شرف الخصومة، يا له من ثالوث لا يعرف معنى الإصلاح ولا الثورة ولا السلمية ولا معاناة الناس على الإطلاق».

واتهم العراقي خصومه بأنهم لا يعشقون الفساد فحسب، بل يبغضون الإصلاح والمصلحين ويرقصون على شهدائهم مرة وعلى انسحابهم من البرلمان مرة ومن المظاهرات مرة أخرى وكأن الشهداء والمنسحبين من جنسية ليست عراقية ومن أقلية لا تملك الملايين من المحبين والمنتمين في هذا الوطن». تصريحات العراقي جاءت عقب تجدد دعوة الإطار التنسيقي لاستئناف عمل البرلمان والمضي بتشكيل الحكومة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الإطار التنسيقي على ما ذكره العراقي، الذي يأتي ضمن تصريحات متبادلة بين الطرفين المتنازعين.