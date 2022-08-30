يخطط الحزب الشيوعي الصيني لعقد مؤتمره الحاسم لانتخاب الرئيس شي جين بينج لولاية جديدة في 16 أكتوبر القادم.



وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي «سي سي تي في» اليوم (الثلاثاء)، بأن المؤتمر وهو اجتماع حاسم يرتقب أن ينتخب الرئيس شي بينج لولاية جديدة على رأس البلاد. ويتوقع أن يجدد بينج في منصب السكرتير العام للحزب لولاية ثالثة وهو إنجاز غير مسبوق يأتي بعد إجراء تعديل دستوري.

ومن المرجح أن يحدث خلال المؤتمر وهو العشرون منذ تأسيس الحزب عام 1921 تغيير واسع على تركيبة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، الهيئة القوية المؤلفة من سبعة أعضاء يمتلكون السلطة الحقيقية في الصين. كما أن جزءا من الأعضاء الحاليين في الحزب بلغوا سن التقاعد وسيغادرون، وفقا لعرف شفوي.

ويشارك في المؤتمر 2300 مندوب وسيعقد في «فترة دقيقة وغالبية الحزب وكل المجموعات العرقية في البلاد ينخرطون في توجه جديد من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة»، طبقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

يذكر أنه خلال المؤتمر السابق في عام 2017، أدخل شي بينج فكره في أدبيات الحزب الأساسية. وبعد ذلك بأشهر، تم إدخال تعديل على الدستور لحذف شرط الولايتين الرئاسيتين كمدة قصوى وأصبح نظريا بإمكان «بينج» حكم الصين مدى الحياة.