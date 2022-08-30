بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الثلاثاء)، مباحثات في جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، فإن زيارة البرهان لجنوب السودان هدفها المشاركة في تخريج القوات المشتركة المدمجة؛ والتي نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بالخرطوم.

ووقعت حكومة جنوب السودان منتصف شهر يناير الماضي اتفاق سلام مع منشقين عن المعارضة بقيادة الجنرال سايمون قاتويج، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وتم التوقيع بعد مفاوضات استمرت قرابة الأسبوعين، من مستشار رئيس جنوب السودان، للشؤون الأمنية، توت قلواك مانمي، فيما وقع عن المعارضة المنشقة زعيمها الجنرال سايمون قاتويج.

وتنص بنود الاتفاق على توحيد ودمج قوات المجموعة المنشقة في الجيش الحكومي الموحد، واستيعاب قياداتها العسكرية في المؤسسة العسكرية، إلى جانب وقف إطلاق النار وتحديد مراكز تجميع القوات في إقليم أعالي النيل.

وجرى التوصل إلى وثيقة الاتفاق بعد أن دخلت المجموعة المنشقة عن مشار في معارك عنيفة مع فصيل المعارضة الذي يتزعمه ريك مشار نائب الرئيس، بمنطقة مقينص الواقعة على الحدود السودانية، أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الطرفين، كما أدت لتشريد أعداد كبيرة من المواطنين إلى داخل الأراضي السودانية.