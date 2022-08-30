دعا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر القوى الوطنية إلى إعادة تنظيم نفسها وتجميع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب. وتوعد حفتر في تصريحات نقلتها صحيفة محلية اليوم (الثلاثاء)، بأن الجيش لن يقف متفرّجاً على من أسماهم «العابثين وهم يجرّون البلاد إلى الهاوية». وقال إنّ تضحيات الليبيين لم تكن يوماً من أجل أن تنعم جهة من الفاسدين بحياة الترف بالمال العام ويعيش المواطن الشريف تحت خط الفقر، معتبراً أنّ على الشعب والجيش أن يتداركا الموقف قبل فوات الأوان، والعمل معاً كيَدٍ واحدة قادرة على تحطيم ما وصفها بأصنام السّاسة.

من جهته، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة الليبية طرابلس. ودعا الاتحاد في بيان جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والالتزام ِ بأمن المدنيين والعملِ بشكل وثيق لتحقيق السلام والاستقرار في عموم البلاد.

وأودت الاشتباكات بين المليشيات الليبية قبل يومين بحياة عشرات القتلى والجرحى.

فيما تبادل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، الاتهامات بالتصعيد العسكري في البلاد وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.