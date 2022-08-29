دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية، ووقف العنف حقناً للدماء، موضحاً أن الحوار البنّاء والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية وفقاً للدستور هو الطريق السليم للحفاظ على مقدرات العراق وشعبه.

وشدد في بيانٍ اليوم (الإثنين)، على أهمية عودة الهدوء للساحة العراقية، وجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار، وتحمل المسؤولية الوطنية، في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها العراق، والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية في البلاد، مؤكداً أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.