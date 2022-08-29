عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لقاء مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، حيث بحثا الاتفاق النووي مع إيران وقضايا أخرى تتعلق بالأمن الإسرائيلي. وأفاد مكتب لابيد بأن الأخير عرض على نتنياهو «النشاط الدبلوماسي والأمني الذي تمارسه إسرائيل من أجل التأثير على الملف النووي الإيراني». وقال لابيد: «لا معارضة أو ائتلاف في إسرائيل بما يخص قضايا الأمن... إسرائيل ستعمل يدا واحدة من أجل الحفاظ على مصالحها الأمنية من هؤلاء الذين يحاولون المساس بنا». من جهة أخرى، أشارت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء إلى تنامي الاتصالات الإسرائيلية – الأمريكية، في الوقت الذي تسابق فيه إسرائيل الزمن قبل التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، في ظل المفاوضات المتقدمة التي طرأت في الأيام الأخيرة. وتعارض إسرائيل الاتفاق النووي خوفا من حيازة إيران سلاحا نوويا في ما بعد، وهذا ما نقله وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال لقائهما الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه على حق إسرائيل بالتصرف تجاه الملف الإيراني.