أعلنت اللجنة العسكرية في الحكومة الشرعية اليمنية اليوم (الإثنين) تعليق عملها في المحادثات مع المليشيا الحوثية الجارية في العاصمة الأردنية عمان وبرعاية أممية والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية هجوم المليشيا الواسع في محافظة تعز الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن التعليق يأتي نتيجة لقيام المليشيا الحوثية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى وهدفه إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي المدينة المحاصرة منذ 7 سنوات، مضيفة: التعليق للمشاركة سيستمر حتى إشعار آخر.

وطالبت اللجنة العسكرية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى لليمن هانس غرندوبرغ بالاضطلاع بواجباتهما تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي وتوضيح حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بتنفيذ الهدنة الإنسانية للعالم.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الخروقات اليومية للهدنة باستخدام الطيران المسير والصواريخ الباليستية والتحشيد المستمر وغيرها من الأعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة.