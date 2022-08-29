أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم (الإثنين) فرض حظر شامل على التجول في العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم.

من جهة أخرى، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مجلس الوزراء بتعليق جلساته حتى إشعار آخر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي.