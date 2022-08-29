أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم (الإثنين) أن أي تهديد للسفارة السعودية، أو أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في بلاده، وذلك بعد ورود تهديدات باستهداف السفارة السعودية في لبنان ما أثار استنفارا أمنيا وجدلا على مواقع التواصل.

وأشاد المفتي خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري بالجهود السعودية في ترسيخ وتأصيل ثقافة الوسطية والاعتدال ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل في العالم، مبدياً تقديره لدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في احتضان ورعاية الشؤون العربية والإسلامية وعنايتها الخاصة بالشأن اللبناني وحرصها على جمع اللبنانيين لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية فإن اللقاء استعرض آخر التطورات على الساحة اللبنانية وأوضاع المنطقة، مطلعاً السفير بخاري على مضمون بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خصوصاً الفقرة المتعلقة بمناشدة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودول مجلس التعاون الخليجي عدم التخلي عن لبنان وتركه في محنته؛ فلبنان عربي الهوية والانتماء، ولن يكون إلا مع إخوانه العرب، وأن أي تهديد للسفارة السعودية أو أي سفارة عربية أخرى هو تهديد للأمن الوطني والسلم في لبنان.

من جهته، أكد السفير بخاري أن الشيخ عبد اللطيف دريان هو أحد أبرز رموز الوحدة الوطنية في لبنان، مشيراً إلى أن بلاده حريصة على كل المقامات، والمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية؛ فهي المؤتمنة على وحدة لبنان وعروبته وعيشه المُشترك.

وأكد بخاري أن المملكة تدعم تعزيز الوحدة والتقارب في ما بين اللبنانيين، وترفض مُحاولات استغلال الإسلام كغِطاء لأغراض سياسيَّة تُؤجِّج الكراهيَّة و التَّطرف والإرهاب.

وكان تسجيل صوتي انتشر أخيرا لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي هو ما دفع وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي إلى التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لضبط المتورطين فيه.