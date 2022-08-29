نددت الحكومة اليمنية بالهجوم الحوثي الذي استمر منذ مساء أمس (الأحد) حتى فجر اليوم (الإثنين) على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن وتسبب بمقتل 10 جنود وجرح 7 آخرين.

ووصفت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم (الإثنين) الهجوم الحوثي بالتحدي الصارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، متهمةً مليشيا الحوثي بمحاولة إطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ 7 سنوات والتي ترفض المليشيا الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها وإليها بناء على بنود الهدنة.

وحذرت الوزارة من استمرار الخروقات، مؤكدة أنها لن تسمح لمليشيا الحوثي بالعبث واستغلال الهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم الى السلام والاستقرار، محملة إياها عواقب فعلتها.

وطالبت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ بتحمل مسؤولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية الحوثية في تعز خصوصاً أنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الأردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة، مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بموجب القانون والمواثيق الدولية.