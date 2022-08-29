كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان اغتيال قيادي مقرب من مليشيا «حزب الله» اللبناني في مناطق تعرضت لقصف إسرائيلي بريف دمشق. وأفادت المصادر اليوم (الإثنين) بأن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد مركز كتائب البعث المسلحة في قرية التواني بريف القطيفة بمحافظة ريف دمشق محمد دعاس العلي. ولفتت إلى أن العملية وقعت بعد منتصف ليل (الأحد/الإثنين)، حيث تم استهداف الرجل بعدة رصاصات نافذة، أدت إلى مقتله على الفور.

يذكر أنه في منتصف أغسطس الجاري، قصفت إسرائيل مواقع عسكرية استراتيجية في ريف دمشق وطرطوس الساحلية، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل وإصابة العشرات بينهم إيرانيون، إلى جانب تدمير شحنات أسلحة ومواقع رادار.

وفي مارس الماضي، أعلنت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة للحرس الثوري مقتل 2 من القوات الإيرانية في قصف للمقاتلات الإسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق. وقالت الوكالة في موقعها الرسمي إنه «خلال هجوم مقاتلات إسرائيلية على أطراف دمشق في سورية قتل 2 من القوات الإيرانية»، كاشفة هوية القتيلين وهما مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور.

وتعرضت مواقع تابعة للمليشيا اللبنانية أواخر يناير الماضي في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي، وفق المرصد السوري.

وأوضح المرصد أنه سُمع دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـ «حزب الله» في محيط المدينة.

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وقوات إيرانية أو موالية لها، تتواجد على الأراضي السورية. وأفصحت تقارير رسمية إيرانية في عام 2021 أنه منذ بدء الصراع في سورية قتل نحو 2500 شخص من قوات الحرس الثوري في سورية.