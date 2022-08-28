رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الأحد) باستىئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن، والدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المثمر في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس مجلس القيادة خلال استقباله في الرياض القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف بالعلاقات الثنائية التاريخية اليمنية ـ الروسية، ومواقف موسكو كعضو دائم في مجلس الأمن، إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، مستعرضاً التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي التزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

وكان العليمي التقى سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم وناقش معه المستجدات اليمنية والجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في البلاد، مؤكدا أن بلاده ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة منفتحة على كافة المبادرات والجهود الرامية الى تحقيق السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً القرار 2216.

وعرض السفير البريطاني فرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، والبناء عليها للتقدم في ملفات اقتصادية وإنسانية أخرى.