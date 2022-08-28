في تطور لافت يكشف احتمالات توليه قيادة إيران بعد وفاة والده، وصفت وكالة أنباء «رسا» للمرة الأولى نجل المرشد بـ «آية الله». وأعلنت الوكالة التابعة للحوزة الدينية عن بدء التسجيل للمشاركة في درس الفقه والأصول لمجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي. وتداولت أنباء من قبل عن توجه خامنئي إلى استخلاف نجله، وهو ما لم ينفه المرشد أو مكتبه.

وهذه هي المرة الأولى التي تصف فيها وكالة الأنباء التابعة للحوزة مجتبى بأنه «آية الله»، وهو وصف يعد مسألة مهمة لأن الاجتهاد وكونه آية الله من شروط اختيار الشخص كمرشد في دستور إيران.

وسبق أن فجرت هذه القضية جدلاً عندما تم انتخاب علي خامنئي خلفاً لمؤسس النظام الإيراني الراحل روح الله الخميني، لأنه لم يكن «آية الله» ومرجعاً دينياً في ذلك الوقت.

وتعرض خامنئي إلى العديد من الانتقادات من بعض المرجعيات الشيعية في إيران.

وكانت تقارير غير رسمية تحدثت في السنوات الأخيرة أن سلطات ومسؤوليات خامنئي نقلت إلى نجله مجتبى بسبب حالته الصحية والذ يبلغ من العمر 83 عاماً.

ومجتبى (52 عاماً) هو الابن الثاني لخامنئي والأكثر تدخلاً في الشؤون السياسية بين أبناء المرشد، وتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري.

وحذر مير حسين موسوي المرشح المحتج على نتائج انتخابات 2008، والذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي من توريث منصب «القيادة في إيران».

وبحسب المادة 111 من الدستور الإيراني، فإنه إذا فشل القائد«المرشد» في أداء واجباته، يتم عزله من منصبه بقرار من مجلس الخبراء وتلتزم هذه الجمعية باختيار القائد التالي.

وإلى أن يتم انتخاب مرشد جديد يتولى مجلس يتألف من الرئيس ورئيس القضاء وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور من اختيار مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع مهام القائد.