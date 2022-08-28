فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلاد، ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان إلى 1033 قتيلاً عقب وفاة 119 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للحكومة الباكستانية.

وذكرت تقارير حكومية أن نحو مليون مسكن تعرضت للأضرار، كما أتلفت أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ودمرت أكثر من 3400 كيلو متر من الطرقات وجرفت 149 جسراً.

وأوضحت السلطات الرسمية أن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.

وانتشرت صور الدمار الذي خلفته، والسكان الذين تشردوا هنا وهناك، على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل ملفت ومخيف.