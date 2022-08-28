دعا مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الأحد)، الناخبين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) والمقررة يوم 29 سبتمبر القادم، بحسب ما أعلن مرسوم صادر عن مجلس الوزراء الكويتي مستنداً إلى الدستور والأمر الأميري الصادر في 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق في 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع المرسوم بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد)، بينما تضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة)، في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

يذكر أنه في الثاني من أغسطس الجاري صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في يوليو الماضي، إن حل مجلس الأمة وطلب إجراء انتخابات مبكرة بهدف «تصحيح المشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية».