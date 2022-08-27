قتل مدني واحد على الأقل وجُرح آخرون خلال اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مستمرّة منذ ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس.

وسُمعت رشقات نارية ودوي انفجارات طوال الليل، وظهر اليوم (السبت)، ولا تزال أصوات الرصاص تسمع في أغلب أرجاء مدينة طرابلس، حيث تتركز الاشتباكات في أحياء باب بن غشير، وشارع الزاوية، ونواح من وسط المدينة.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس»، داعيةً إلى «الوقف الفوري للأعمال العدائية».