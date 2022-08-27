استدعت تونس سفيرها لدى المغرب ردا على خطوة مماثلة اتخذتها الرباط احتجاجا على استقبال زعيم جبهة البوليساريو. وأكدت تونس في بيان لخارجيتها اليوم (السبت) أنها حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاماً بالشرعية الدولية، معتبرة أنه «موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع».

وأضاف البيان: «انطلاقا من ثوابت السياسة الخارجية لتونس بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها، فإنها تؤكد أيضا على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية وعلى سيادة قرارها الوطني».

وكانت المغرب استدعت أمس (الجمعة) سفيرها لدى تونس حسن طارق بغرض التشاور، إضافة إلى عدم المشاركة في قمة «تيكاد 8» اليابانية الأفريقية التي تعقد اليوم في تونس.

وخلف استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في العاصمة تونس للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8) رد فعل قويا لدى وزارة الخارجية المغربية التي استدعت سفيرها في تونس وقررت عدم المشاركة في القمة.

وقالت الخارجية المغربية في بيان: «بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا فإن ما صدر عن تونس يؤكد عداءها الصارخ تجاه المغرب».