وصل إلى مدينة مرسى مطروح شمال غرب القاهرة 5 عمال مصريين بعد احتجازهم من قبل عناصر إجرامية تمارس أنشطتها في الاتجار بالبشر بمنطقة بني وليد الليبية وطلبوا فدية مقابل تحريرهم، إلا أن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها تمكن من الإفراج عن الرهائن بعد اشتباكات مع تلك العناصر الإجرامية.

واستقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة مرسى مطروح المصريين العائدين، وتم الكشف الطبي عليهم قبل نقلهم إلى ذويهم بتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم. وتبين أن العمال كانوا يعملون في طرابلس، وأن جماعة مسلحة بمنطقة بني وليد اعترضت طريق السيارة التي كانت تقلهم واقتادتهم إلى مكان مجهول على الطريق الصحراوي بين بني وليد ومصراتة.

وأعلن اللواء 444 قتال الإفراج عن المحتجزين في مدينة بني وليد الليبية، بعد الاشتباك مع العناصر الإجرامية. ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام ليبية، فإن القوات تمكنت من اقتحام الوكر الذي تستخدمه إحدى العصابات الخارجة عن القانون وتحرير المختطفين بعد أن ساوم الخاطفون أهاليهم وذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.