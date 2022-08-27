وصف مسؤول ليبي الوضع في طرابلس بأنه «مأساوي»، مؤكدا أن الاشتباكات التي اندلعت ليل (الجمعة-السبت) لا تزال مستمرة في بعض شوارع العاصمة الليبية بحسب ما نقلته منصة «فواصل» عن عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الشبلي. وحذر من أن «الوضع مأساوي» في مناطق شارع الزاوية وسيدي خليفة وباب بن غشير.بدورها، كشفت منصة «فواصل» الليبية أن الفنان الشاب مصطفى بركة قُتل إثر إصابته برصاص عشوائي جراء الاشتباكات التي دارت ليلاً في شارع الزاوية وسط طرابلس.واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية أثناء الليل حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة وانفجارات عالية في أنحاء المدينة.وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت في مدينة طرابلس وسط أزمة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية شهدت حشداً متزايداً للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عربات عسكرية مسرعة في الشوارع ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق.وتدور المواجهة في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة وإدارة منافسة تحت قيادة فتحي باشاغا يدعمها البرلمان. وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد هذا الأسبوع من أي محاولة لحل النزاع بالعنف.