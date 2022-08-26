كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لتعيين جنرال في أوكرانيا لقيادة جهود التدريب والمساعدة خلال الأسابيع القادمة. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الإدارة بصدد تسمية المهمة العسكرية الداعمة في أوكرانيا على غرار ما حدث في العراق وأفغانستان ما ينطوي عليه تمويل طويل الأجل مع إمكانية دفع رواتب خاصة للمشاركين في العملية.وكان البيت الأبيض أعلن مساعدات إضافية طويلة الأجل لكييف بحوالي 3 مليارات، وهي أكبر حزمة مساعدات تقدم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ 6 أشهر.وبحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء (الخميس) مع نظيره الأمريكي جو بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب.وكانت روسيا قالت في وقت سابق (الخميس): إنها قتلت «أكثر من 200 جندي أوكراني» في قصف استهدف الأربعاء محطة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن صاروخ إسكندر «أصاب بشكل مباشر قطاراً عسكرياً في محطة تشابلينه في منطقة دنيبروبتروفسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي من احتياطي القوات المسلحة الأوكرانية»، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية.