شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أن بلاده لن تقبل بامتلاك إيران أسلحة نووية على الإطلاق. وأكد غانتس في بيان عقب أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لمقر القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في تامبا بولاية فلوريدا، اليوم (الجمعة)، ضرورة منع إيران من حيازة أسلحة نووية. والتقى غانتس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا لمناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.وبحسب بيان إسرائيلي فإن الجانبين ناقشا التعاون العسكري الاستراتيجي ضد التهديدات المختلفة خصوصاً العدوان الإيراني في المنطقة، إضافة إلى التدريب والتعاون بين القوات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بما في ذلك الأمن السيبراني والاستخبارات.وشكر غانتس في بيانه كوريلا على دعم الولايات المتحدة وتعاونها مع إسرائيل في هذه الأمور الأمنية المهمة.ولفت إلى أن تعاون إسرائيل مع القيادة المركزية ودول المنطقة هو عامل تغيير في القدرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً ضد إيران ووكلائها.وقال: سنواصل تعميق جهودنا المتبادلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع وكلاء إيران وتوسيع الإجراءات لإلحاق الضرر بهم، والتأكد من عدم امتلاك إيران أسلحة نووية على الإطلاق.وأضاف: نتفهم جميعاً الحاجة إلى ضمان عدم امتلاك إيران مطلقاً ترسانة نووية التي بموجبها ستنشر الرعب وتهدد العالم والشرق الأوسط. وسأنقل ذلك أيضاً خلال زيارتي لواشنطن، في اجتماعي مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.وتأتي زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ترجيحات عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي دولي مع إيران.