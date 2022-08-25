تواصل مليشيا الحوثي العبث بالقضاء وتجويع ومعاقبة منتسبيه، إذ سجنت رئيس محكمة الحُشا الابتدائية في مديرية ذي السفال بمحافظة إب القاضي شمس الدين المليكي بعد أن سرقت مسدسه الشخصي وخنجره وهاتفه وذلك بعد تهديد زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي بمعاقبة كل من يطالب بمرتبه في خطاب له أمس الأول.

وقالت مصادر قضائية إن القاضي المليكي استدعي من إدارة أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب وعقب وصوله أحاطت به عناصر المليشيا ونهبت ما بحوزته ثم اعتدوا عليه وزجوا به في السجن، مبينة أن نيابة ذي السفال الابتدائية تدخلت وعملت بكل الوسائل والضغوط على إخراج رئيس محكمة «الحشا» الابتدائية من السجن وإطلاق سراحه لكنها لم تنجح.

ووصف محامون ما تعرض له رئيس المحكمة بأنه إهانة بالغة لمؤسسة القضاء وإرهاب متعمد هدفه إذلال القضاة لتنفيذ مخططات المليشيا وأهدافها والتغاضي عن جرائمها، مؤكدة أن الاعتداء على القاضي جاء على خلفية مواقفه من جرائم المليشيا وانتهاكاتها في مدينة القاعدة ضد المدنيين وإصداره أحكاماً ببراءة عدد من المواطنيين الذين اختطفتهم المليشيا لابتزازهم وسرقة ممتلكاتهم.

وكانت المليشيا أوقفت 70 من القضاة وأعضاء النيابة استعداداً لإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم في إطار مساعيها لتدمير القضاء وفرض سلطة الأمر الواقع عبر عناصر طائفية دربتهم لتولي المناصب كبدلاء.