أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكر عدم وجود أي اتفاق أو موعد حقيقي لعقد جلسة لمجلس النواب، موضحاً لـ«عكاظ» أن الإطار التنسيقي والكتل السياسية والشارع العراقي جميعهم ينتظرون موعداً لعقد جلسة لمجلس النواب.

وقال عسكر: «البرلمان معطل منذ أكثر من شهر ونحتاج إلى تشريع الكثير من القوانين ومراقبة عمل حكومة تصريف الأعمال وتشكيل الحكومة الجديدة»، مضيفاً:«هيئة رئاسة مجلس النواب ناقشت أكثر من مرة عقد جلسة لمجلس النواب، إلا أنه حتى اللحظة لا يوجد اتفاق أو تحديد موعد حقيقي لعقد الجلسة».

وشدد عسكر بالقول: «بصفتي عضوا بالإطار التنسيقي اطلب من السيد مقتدى الصدر إعطاء أمر للمعتصمين بالانسحاب من مبنى البرلمان لغرض الإسراع بعقد الجلسة وتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكدا أن مبنى البرلمان هو أفضل مكان لعقد الجلسة.

ويتداول أعضاء في الإطار التنسيقي أن هناك اتفاقا مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار لتشكيل الحكومة.

من جهة أخرى، تعرض اليوم (الخميس) معسكر زبلكان الذي تتمركز فيه قوات تركية في محافظة نينوى للقصف بـ 9 صواريخ اطلقت من البصرة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الصواريخ نوع «غراد» سقطت حول الثكنات العسكرية، ولم تتسبب بأي أضرار مادية أو مادية.

وتشير المعلومات إلى أن الصواريخ تم توجهها بواسطة شاحنة نوع «كيا» بين قرية «الفاضلية»، و«كانونة» ضمن حدود ناحية «بعشيقة»، وأن هذه العجلة قد احترقت بفعل تأثير الصواريخ.