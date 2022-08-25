وسط تزايد الخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية في باكستان، أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب، اليوم (الخميس)، عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب بكفالة ويسمح هذا القرار بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول في حزبه، أن هذا القرار الصادر عن المحكمة سيسمح لخان بمواصلة سلسلة من التجمّعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وأوضح وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف فؤاد شودري إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على الإفراج المؤقت حتى الأول من سبتمبر، مضيفاً: «لسنا راضين عن هذا القرار. كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك».

ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ شهر أبريل عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق في اقتراح لحجب الثقة في الجمعية الوطنية وليبدأ بتنظيم تجمّعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف.

وكان المئات من أنصاره تجمهروا أمام منزله في إسلام أباد، في 22 من الشهر الجاري لحمايته من الاعتقال، مرددين هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بزعيم حزب إنصاف.