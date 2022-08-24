إثر انتشار تسجيل صوتي يهدد فيه أحد الأشخاص السفارة السعودية في لبنان ويتوعدها بعمل إرهابي، تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت وليد بخاري بتغريدة قال فيها: «الإرهاب وليد التطرف جذوره وبذوره تبدأ بالعقل المحبَط».

وأعاد بخاري نشر تغريدات لسياسيين ومحللين لبنانيين يحذرون من تهديدات باستهداف السفارة السعودية، ويطالبون الأجهزة الأمنية اللبنانية بتأمينها وحمايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقق من جدية التهديدات.

من جهته، طالب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (شعبة المعلومات)، بإجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة.

كما دعا مولوي المديرية العامة للأمن العام إلى إشعاره بجدول حركة دخول وخروج كل من يثبت تورطه من وإلى لبنان، مؤكدا أن هذا «البيان يأتي حرصاً على مصلحة لبنان وأمنه وأمانه وحسن علاقاته مع الدول الشقيقة لاسيما السعودية».

وأفاد البيان بأن معلومات توفرت لوزارة الداخلية والبلديات ترجح أن صاحب التسجيل الصوتي المتداول هو سعودي الجنسية ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم إرهاب.