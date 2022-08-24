اتهم البرلماني المصري عبده أبو عايشة جماعة الإخوان وأعوانهم بالتضليل والغش والسعي لزرع الفتن عبر بث الشائعات والأكاذيب الهدامة والفيديوهات المفبركة، موضحاً أن تلك الجماعة تعتقد أنها بهذا العمل يمكن أن تستطيع أسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والإرهاب.

وقال أبو عايشة: الحقد والكراهية والعداء للشعوب هي أهم مبادئ جماعة الإرهاب الإخوانية، هي التي دفعتها للتشكيك والمحاولات البائسة لاستهداف أمن واستقرار الدول العربية خصوصاً مصر، لافتاً إلى أن الجماعة بهذه السلوكيات تعتقد أنه يمكن إنجاح مشروعها التخريبي للسيطرة على المنطقة العربية، والهيمنة على مقدرات السلطة والحكم ويعتقدون أن إسقاط مصر ضرورياً لتنفيذ مخططهم الإجرامي في المنطقة.

وأضاف: «هؤلاء الأفاكين الذين يتاجرون بآلام الأوطان ويدسون السم في العسل يحاولون العودة للمشهد من جديد»، موضحاً أن الحكومة نجحت في كشف مخططات الإخوان ورصد تحركاتهم سواء الإساءة للبلاد عبر وسائل إعلام دولية بنشر 150 مقالة وهي مقالات مدفوعة من قبل جهات معينة، لتشويه ما يتحقق على أرض الواقع من نجاحات تنموية أو غيرها من التحركات الخبيثة.

ولفت إلى أن قيادات الجماعة تنتهج أسلوباً رخيصاً منذ سنوات، وتحاول إضعاف ثقة الشعوب بقياداتها واستهداف المؤسسات الحكومية والنظام السياسي بهدف إيقاف كل المشروعات التنموية، وعودتهم إلى المشهد السياسي مرة أخرى وهو أمر مستحيل، مطالباً مختلف الدول والشعوب العربية والإسلامية بتضافر الجهود والتعاون مع مصر لملاحقة هذه العصابات الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلاتها والقضاء عليها، محذراً من خطورتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.