أفادت الرئاسة المصرية أن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك.وبحسب بيان للرئاسة المصرية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الرئاسة بالعلمين اليوم (الثلاثاء).وأوضحت أن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك، وجدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.واستعرض القادة خلال لقائهم "عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها"، بحسب البيان.ويأتي لقاء العلمين وسط تحديات تواجهها المنطقة العربية خصوصا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية.