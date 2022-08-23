اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بارتكاب 18413 انتهاكا في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2021م، موضحة أن المليشيا تورطت بقتل نحو 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و 12 امرأة.وذكرت الشبكة أن فريقها رصد إصابة 218 مدنياً بينهم 34 طفلاً، و9 نساء واغتالت المليشيا 19 شخصية اجتماعية وسياسية ومشايخ قبلية ونشطاء وعسكريين في محافظة ذمار وحدها، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيا الحوثي، موضحة أن المليشيا اختطفت 1183 شخصاً بينهم 435 شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها في محافظة تعز، و26 إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، و133 تربوياً و89 عسكرياً، بالإضافة إلى 218 عاملاً، و52 طفلا و230 من مختلف شرائح المجتمع تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة تأييد الشرعية التي يلصقونها بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتهم وممارساتهم.وأشارت إلى وجود 72 حالة إخفاء قسري، مازالت محتجزة في أمكان غير معلومة، فيما يوجد 27 شخصا أخذتهم المليشيا كرهائن، و614 توقيفا تعسفيا لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن، بالإضافة إلى 315 حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة.وأفصحت الشبكة عن وجود 9 اغتصابات لأطفال ونساء وإكراه على الرذيلة، فيما تعرض 274 للتعذيب النفسي والبدني من بينها 12 وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيا الحوثية، و 6 وفيات نتيجة جعل المختطفين دروعا بشرية، مبينة أن هناك 105 اعتداءات جسدية تعرض لها مدنيون، بينهم 98 عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل الحوثي أثناء تنفيذهم إضرابا شاملا عن العمل للمطالبة بتسلم رواتبهم.واتهم التقرير مليشيا الحوثي بتفجير 39 منزلاً، و6 محلات تجارية، بالإضافة إلى تفجير لمسجد ودار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، فيما اقتحمت أكثر من 1304 منازل في عدة مديريات بمحافظة ذمار وأحرقت 5 منازل، ونهبت 150 منزلاً، كما صادرت 52 من الأملاك الخاصة ونهبت 17 ممتلكات عامة، و 109 اقتحامات لمرافق حكومية منها تحويل 9 مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية و18 منشأة مدنية تستخدمها المليشيا لأغراض عسكرية، كما أجبرت المليشيا أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري.ولفت التقرير إلى أن المليشيا جندت 5481 طفلا تتراوح أعمارهم بين سن 12 و 16عاماً، جلهم من الأيتام، والأسر الفقيرة التي تقوم المليشيا بمساومتهم على الغذاء مقابل التجنيد لأطفالهم، قُتل منهم 2019 أثناء مشاركتهم في القتال، فيما أصيب 1475طفلاً ووقع 132 طفلاً في الأسر، بينما لا يزال 1855 طفلا مجندا يقاتلون إلى جانب مليشيا الحوثيووثق الفريق 65 سجنا سريا، و 30 مقبرة بذمار اليمنية، مبيناً أن المليشيا ارتكبت 154 واقعة وانتهاكا بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، 65 اختطافا واختفاء قسريا لصحافيين وإعلاميين، و28 منعا من تغطية إعلامية، و 56 تعديا على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب.