فيما تتصدى لها المؤسسات الأمنية المصرية بكل حزم وقوة وتكشف زيف ادعاءاتها، تواصل جماعة الإخوان الإرهابية محاولاتها زعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال بث الشائعات والادعاءات عبر أبواقها الإعلامية في الخارج لتأليب الرأي العام.وبثت تلك الأبواق الكاذبة شائعات عن تعرض علاء عبدالفتاح المحبوس احتياطياً للتعذيب وإضرابه عن الطعام ومنع ذويه من زيارته، وشائعات عن وفاة مواطن داخل قسم المنتزه بالإسكندرية جراء تعرضه للتعذيب، وحرائق كنائس ودور إصلاح وتأهيل، غير أن وزارة الداخلية المصرية كذبت كل هذه المزاعم.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء): ننفي صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون، التي تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية. مؤكدة أنها سلمت النيابة العامة مقاطع مصورة من داخل زنزانة علاء عبدالفتاح تثبت عدم صحة الادعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الادعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه، واستقباله 8 زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 يوليو الماضي.وحول شائعة وفاة أحد المواطنين يدعى مصطفى منتصر حامد، الشهير بـ«ديشة» داخل ديوان قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية في قضية إحراز المخدرات، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب، مؤكداً أن المتوفى يوم الواقعة، كان يعاني من ضيق في التنفس، ولم يتم التعدي عليه.ونفى المصدر صحة ما تم بثه بشأن نشوب حريق بكنيسة «العماروة» بالإسكندرية، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ من الصحة، وإنما الحريق وقع بأحد العقارات السكنية جراء احتراق «ملاءة» بشرفة إحدى الشقق السكنية الكائنة بالدور الثالث بالعقار ذاته، وتم إخماده في حينه بمعرفة الأهالي.