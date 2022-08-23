قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، ليعود إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في العراق، وللمتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر الكاظمي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض العراق إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالعراق من أزمته الحالية، داعيا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.