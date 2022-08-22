فيما تواصل مليشيا الانقلاب خروقاتها للهدنة في مختلف الجهات، كشفت مصادر حقوقية لـ«عكاظ» تزايد الانتهاكات الحوثية ضد الموظفين والمدنيين في عدد من المحافظات اليمنية. وقالت المصادر: تم رصد عدد من الجرائم والانتهاكات غالبيتها ضد موظفين في مختلف القطاعات طالبوا برواتبهم، فضلا عن جرائم طعن واعتداءات على عمال وتجار مضيفة أن مسلحا حوثيا طعن بالخنجر 3 من عمال النظافة وسط العاصمة صنعاء.

وأفادت بأن المليشيا أحالت قاضي محكمة غرب ذمار الابتدائية للتحقيق على خلفية رفعه دعوى قضائية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في صنعاء طالب فيها بإلغاء مجلس القضاء الانقلابي وصرف المرتبات المنهوبة من قبله وهيئة التفتيش منذ ثلاث سنوات وتعويض القضاة عما طالهم من أضرار مادية ومعنوية نتيجة قرارات المليشيا العبثية والمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وكشفت أن المليشيا اختطفت موظفاً في مصلحة الضرائب بسبب استفساره عن إيقاف راتبه ولا يزال مصيره مجهولاً منذ أكثر من أسبوع. ولفتت المصادر إلى أن المليشيا اعتدت بالضرب على رجل أعمال في صنعاء ينتمي إلى محافظة إب وأغلقت محلاته التجارية، وشنت المليشيا حملات عنصرية ومناطقية على تجار من أبناء المحافظات وطالبوهم بمغادرة صنعاء إلى محافظاتهم للتجارة.

وتزامنت تلك الانتهاكات الحوثية مع فرض جبايات على طلاب المدارس والجامعات الحكومية، ووفقاً للمصادر فإن المليشيا تفرض على كل طالب ألف ريال يمني تحت مسمى زكاة، وأكثر من 5000 ريال يمني رسوم تسجيل، كما تفرض 4500 دولار على كل فصل دراسي لطلاب كلية الطب على أن تدفع رسوم سنوات الدراسة دفعة واحدة أثناء التسجيل (27 ألف دولار).