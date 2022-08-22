أعلنت شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية اليمنية اليوم (الإثنين) إحباط مخطط حوثي لاغتيال عدد من قيادات الجيش اليمني في الساحل الغربي ورصد تحركاته العسكرية عقب القبض على شبكة تجسس جديدة (خامسة) مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان له اليوم بأن الخلية تضم 4 عناصر (عبدالله الرجوي من مديرية صالة بمحافظة تعز، وحسين الحارثي من مديرية حزم العدين بمحافظة إب، وإبراهيم الشريف من مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، ويحيى الأهجري من محافظة المحويت)، موضحا أن أعضاء الخلية أقروا في منطوق اعترافاتهم التي ستبث خلال الساعات القادمة بتجنيدهم في أوساط القوات المشتركة من قِبل قيادات حوثية وربطها بما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات الحوثي» لرصد تحركات القوة ونقل المعلومات عنها وتنفيذ اغتيالات بعبوات ناسفة.

وأشار الإعلام العسكري إلى أن أعضاء الشبكة اعترفوا بتورطهم في التجسس ونقل معلومات لمليشيا الحوثي من داخل ألويتهم العسكرية في القوات المشتركة قبل أن يتم القبض عليهم من قِبل شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، مستغربين تنصل الحوثي عنهم بعد القبض عليهم وعدم إدراجهم في كشوفات تبادل الأسرى في حين اختارت أسماء سُلالية معينة.

وأفاد الإعلام إلعسكري بأن الشبكة هذه تعد الخامسة ضمن 7 خلايا ألقي القبض عليهم وأزاح الإعلام العسكري عنهم السرية بعد استكمال التحقيق معهم، بينها 3 خلايا تهريب بحري حوثي من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف من الحرس الثوري الإيراني، و4 خلايا تجسس وتخابر وتنفيذ أنشطة إرهابية تمت الإطاحة بها وتفكيكها، بعض عناصرها يعملون في إطار التحالف بين الحوثي وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.