معيدا إلى الأذهان حادثة جورج فلويد الذي راح ضحية عنف رجال الشرطة، أثار تعرض مواطن أمريكي، في ولاية أركنساس للضرب العنيف من قبل 3 ضباط موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر عناصر الشرطة الثلاثة وهم يضربون الرجل بعنف أثناء احتجازه، قبل إعلان إيقاف المعتدين من رجال إنفاذ القانون.

وقال قائد شرطة مقاطعة كروفورد جيمي دامانتي في بيان مساء أمس (الأحد)، إنه سيتم إيقاف اثنين من شرطة المقاطعة أثناء التحقيق الذي تجريه شرطة ولاية أركنساس في الحادث، والتحقيق الداخلي لمكتب العمدة، مؤكدًا إيقاف ضابط الشرطة الثالث.

وأضاف، سنحاسب جميع الموظفين عن أفعالهم وسنتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. فيما قالت قائدة شرطة مدينة مالبري شانون جريجوري إن الضابط المتورط في الحادثة في إجازة انتظارًا لنتائج التحقيق.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، فإن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الضباط يمسك برجل على الأرض، بينما قام آخر بضرب رأس الرجل بشكل متكرر وبلا هوادة، فيما ضربه الثالث بركبته عدة مرات متتالية.

وفي إحدى اللقطات، قام ضابط بلكم الرجل في رأسه، ورفع رأسه من الأرض، وضربه مرة أخرى على الرصيف الإسمنتي، بينما كان الرجل يحاول حماية رأسه بيديه، بحسب المقطع.

وقتلت الشرطة الأمريكية 249 شخصاً خلال العام الحالي حتى 24 مارس الماضي، بمتوسط نحو ثلاث حالات يومياً، فيما قالت مجموعة «Mapping Police Violence»، وهي مجموعة بحثية غير ربحية إن الشرطة الأمريكية تقتل نحو 1100 شخص كل عام منذ عام 2013، وفي عام 2021 قتل ضباط الشرطة 1136 شخصاً.