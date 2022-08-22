اتهمت روسيا اليوم (الإثنين)، أوكرانيا بالمسؤولية عن مقتل داريا دوجين ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوجين المقرّب من الكرملين. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إن جهاز العمليات الخاصة الأوكراني وراء حادثة انفجار السيارة التي كانت تقلها. وأوضح أن منفذة عملية اغتيال داريا دوجين غادرت البلاد عبر مقاطعة بسكوف إلى إستونيا، كاشفة أن منفذة عملية الاغتيال امرأة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.

وقتلت ابنة حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب موسكو بانفجار سيارة كانت تستقلها، وسط ترجيحات بأن والدها كان المستهدف من الهجوم.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن داريا دوغينا وهي صحفية روسية بارزة، لقيت حتفها بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها أثناء عودتها إلى المنزل. وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في القضية التي تشتبه بضلوع أوكرانيا بها.