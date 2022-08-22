لقي رئيس جهاز الاستخبارات وحماية المعلومات بسجن طهران الكبير حميد رضا أغائي شريعتي حتفه. وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس (الأحد)، بأن مسؤول الجهاز الاستخباراتي في السجن الواقع جنوب العاصمة طهران حميد رضا أغائي شريعتي، توفي في السجن الكبير المعروف بـ«فشافويه»، جراء إصابته بصدمة كهربائية أثناء العمل، ولم تقدم وكالة أنباء «رجاء نيوز» التابعة للتيار الأصولي التي نشرت الخبر أية تفاصيل عن وفاة المسؤول السجني.

ويعد سجن طهران الكبير الذي يبعد على مسافة 32 كم عن مركز العاصمة، من أخطر السجون في إيران. وكان الغرض من بناء هذا السجن إيواء المدانين بالمخدرات لفصلهم عن السجناء الآخرين في سجون محافظة طهران، والمحافظات المجاورة.

ومع توسعه أصبح يطلق عليه الآن اسم السجن الرئيسي أو المركزي لمحافظة طهران.